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Финской погранслужбе выделили €44 млн на борьбу с дронами

Пограничной службе Финляндии выделили €44 млн на приобретение средств противодействия беспилотникам, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РБК

Пограничной службе Финляндии выделили €44 млн на приобретение средств противодействия беспилотникам, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, разрабатываемая система защиты от дронов будет включать стационарные посты наблюдения и подавления, патрульные группы, а также специально оборудованные машины и катера по всей стране. Ее планируют объединить с техническими средствами других силовых структур Финляндии.

«Пограничная служба начала закупку стационарной системы наблюдения и контроля для восточной границы и побережья. Выделенные средства будут использованы для создания стационарной системы в наиболее важных районах в течение 2026 года», — отметили в ведомстве.

Охват и возможности реагирования системы будут расширены до целевого уровня в 2027—2029 годах. Для этого также потребуется около €36 млн из средств ЕС, заявка на которые в настоящее время находится на рассмотрении.

Как уточнили в погранслужбе, мобильная общенациональная система станет частью многоуровневой защиты от беспилотников. На выделенные деньги пограничная служба закупит патрульные автомобили и катера с функциями борьбы с дронами, а также модернизирует системы на патрульном судне Turva. В 2026—2027 годах на службу поступят два новых патрульных судна с современными средствами наблюдения и подавления БПЛА.

12 июня Yle со ссылкой на журнал Ruotuväki сообщил, что Вооруженные силы Финляндии работают над созданием новых подразделений для борьбы с дронами. Обучение персонала планируется начать в течение нескольких лет, он будет оснащен оборудованием для борьбы с более продвинутыми угрозами со стороны дронов.

За последние месяцы в воздушное пространство Финляндии не раз залетали украинские беспилотники. Так, в начале июня Helsingin Sanomat со ссылкой на источники сообщила, что Украина по ошибке запустила в сторону страны дроны со взрывчаткой. Собеседники газеты уточнили, что об этом Хельсинки предупредил сам Киев.

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