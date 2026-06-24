«Ведомости»: почти в трети регионов планируют провести онлайн-голосование на выборах в Госдуму

В марте около 40 субъектов России подали заявления о применении дистанционного электронного голосования во время предстоящей парламентской кампании, говорил Николай Булаев. По его словам, что на практике далеко не все заявки регионов получают одобрение Центризбиркома на использование ДЭГ.