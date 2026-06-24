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«Ведомости»: почти в трети регионов планируют провести онлайн-голосование на выборах в Госдуму

Онлайн-голосование может быть использовано более чем в 30 регионах России в 2026 году на выборах в Госдуму. Об этом рассказали «Ведомостям» три собеседника, близких к Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Онлайн-голосование может быть использовано более чем в 30 регионах России в 2026 году на выборах в Госдуму. Об этом рассказали «Ведомостям» три собеседника, близких к Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Один из источников издания сообщил, что комиссия согласует 33 российских субъекта для применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Другой собеседник отметил, что проведение онлайн-голосования в трети субъектов укладывается в логику подготовки регионов и общества к такому формату.

ЦИК рассмотрит вопрос о проведении ДЭГ уже 24 июня. Этот вопрос значится первым, докладчиком назначен зампред ЦИКа Николай Булаев. Кроме того, ЦИК утвердит порядок проведения этого формата голосования и рассмотрит вопрос «о внесении изменений в требования к проведению ДЭГ». Об этом доложит председатель комиссии Элла Памфилова.

Президент России Владимир Путин 16 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму девятого созыва. Центризбирком на первом после официального старта думской кампании заседании 17 июня утвердил даты голосования с 18 по 20 сентября.

В марте около 40 субъектов России подали заявления о применении дистанционного электронного голосования во время предстоящей парламентской кампании, говорил Николай Булаев. По его словам, что на практике далеко не все заявки регионов получают одобрение Центризбиркома на использование ДЭГ.

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