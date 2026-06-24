Трамп назвал резолюцию Конгресса по Ирану бессмысленной

«Эти сенаторы только усложнили мне работу, но я справлюсь, так или иначе, потому что я всегда справляюсь», — написал Трамп в среду в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома отметил, что Тегеран сейчас готов дать Вашингтону «практически всё, впервые за десятилетия проявляя уважение к Соединенным Штатам и их президенту».
По словам президента, сенаторы, проголосовавшие за резолюцию, «оказывают помощь и поддержку врагу».
Ранее американский Сенат поддержал резолюцию, требующую от президента Дональда Трампа прекратить использование армии США в военных действиях против Ирана. За документ проголосовали 50 сенаторов, против выступили 48.
Речь идет о совместной резолюции, которую ранее уже одобрила Палата представителей. Это означает, что обе палаты Конгресса США выразили единую позицию. Однако у этого документа нет обязательной юридической силы — он носит исключительно рекомендательный характер. Такие резолюции законодатели используют, чтобы публично заявить о своем мнении. Исполнительная ветвь власти вправе их полностью проигнорировать.