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Трамп назвал резолюцию Конгресса по Ирану бессмысленной

Американский лидер Дональд Трамп назвал принятие резолюции Конгресса США об ограничении его военных полномочий несвоевременным и бессмысленным шагом. По его мнению, сенаторы, поддержавшие документ, фактически сыграли в пользу противников Вашингтона.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Эти сенаторы только усложнили мне работу, но я справлюсь, так или иначе, потому что я всегда справляюсь», — написал Трамп в среду в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что Тегеран сейчас готов дать Вашингтону «практически всё, впервые за десятилетия проявляя уважение к Соединенным Штатам и их президенту».

Он также добавил, что голосование по резолюции, которая призывает его прекратить использовать ВС США для ведения боевых действий против Ирана, было «несвоевременным и бессмысленным».

По словам президента, сенаторы, проголосовавшие за резолюцию, «оказывают помощь и поддержку врагу».

Ранее американский Сенат поддержал резолюцию, требующую от президента Дональда Трампа прекратить использование армии США в военных действиях против Ирана. За документ проголосовали 50 сенаторов, против выступили 48.

Речь идет о совместной резолюции, которую ранее уже одобрила Палата представителей. Это означает, что обе палаты Конгресса США выразили единую позицию. Однако у этого документа нет обязательной юридической силы — он носит исключительно рекомендательный характер. Такие резолюции законодатели используют, чтобы публично заявить о своем мнении. Исполнительная ветвь власти вправе их полностью проигнорировать.

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