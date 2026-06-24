Трамп назвал резолюцию Конгресса по Ирану бессмысленной

Речь идет о совместной резолюции, которую ранее уже одобрила Палата представителей. Это означает, что обе палаты Конгресса США выразили единую позицию. Однако у этого документа нет обязательной юридической силы — он носит исключительно рекомендательный характер. Такие резолюции законодатели используют, чтобы публично заявить о своем мнении. Исполнительная ветвь власти вправе их полностью проигнорировать.