В Татарстане начал работу штаб по наблюдению за выборами в Госдуму

Первое организационное заседание структуры прошло в Общественной палате республики с участием председателя палаты Александра Терентьева, главы ЦИК республики Андрея Кондратьева, членов и экспертов палаты, представителей общественных организаций и правозащитного блока. Новая структура призвана обеспечить строгое соблюдение избирательных прав граждан и подтвердить легитимность голосования на всей территории региона.
Голосование, которое продлится три дня — с 18 по 20 сентября 2026 года, затронет шесть одномандатных округов. Для проведения процедуры подготовлены 2743 участковые комиссии, причем более трети из них будут оборудованы системами видеонаблюдения для повышения прозрачности процесса.
Помимо технического оснащения, избирателям станут доступны все современные цифровые сервисы, включая механизм «Мобильный избиратель» и адресное информирование через «Госуслуги», а для маломобильных групп населения предусмотрена возможность вызова специальных волонтеров.
Особый акцент в работе штаба сделан на подготовку общественных наблюдателей. Руководство представило комплексную программу обучения, включающую не только правовые консультации, но и практические тренинги по действиям в нестандартных ситуациях, чтобы минимизировать любые риски в дни голосования.
Деятельность штаба будет строиться по четырем ключевым векторам: экспертное сопровождение информационной среды, обучение кадров, организация публичных мероприятий и непосредственный контроль на избирательных участках.
Представители Общественной палаты и Центризбиркома республики уже утвердили план работы и образовательную программу для наблюдателей.