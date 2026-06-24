В Татарстане начал работу штаб по наблюдению за выборами в Госдуму

Голосование, которое продлится три дня — с 18 по 20 сентября 2026 года, затронет шесть одномандатных округов. Для проведения процедуры подготовлены 2743 участковые комиссии, причем более трети из них будут оборудованы системами видеонаблюдения для повышения прозрачности процесса.