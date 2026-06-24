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Из-за отсутствия электроэнергии в Севастополе не выйдут троллейбусы

В Севастополе троллейбусы не выйдут на линии из-за отсутствия напряжения в сети, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РБК

В Севастополе троллейбусы не выйдут на линии из-за отсутствия напряжения в сети, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут. Пожалуйста, планируйте время на дорогу с запасом», — написал он.

Губернатор также предупредил, что улица Чернореченская частично перекрыта.

Как сообщает пресс-служба дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, работу также приостанавливают автобусные маршруты № 24, 33, 34, 35, 41, 72, 75, 79, 84, 126 и 129.

Ночью 24 июня в результате ударов по энергетической инфраструктуре Севастополь остался без электроснабжения. «На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности», — написал Развожаев.

Ранее он также сообщил, что в Севастополе сбили 11 беспилотников. Примерно с 02:15 мск в городе действовала воздушная угроза. На момент публикации материала ее отменили.

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