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Севастополь обесточило в результате ударов ВСУ

Севастополь остался без электроснабжения после атак на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в «Максе».

Источник: РБК

Севастополь остался без электроснабжения после атак на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в «Максе».

«В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику», — написал он.

По словам губернатора, специалисты оценивают масштаб повреждений и работают над устранением последствий. Экстренные службы находятся в полной готовности.

Граждан просят экономит заряд телефонов и не перегружать сеть, когда электроснабжение восстановится.

Чуть менее часа назад Развожаев сообщил, что в районе Северной стороны, мыса Херсонес и в Балаклавском районе сбили девять беспилотников. До этого губернатор также написал о двух уничтоженных БПЛА.

В конце прошлой недели в Крыму из-за повреждений в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей ряда энергорайонов. На этом фоне в Севастополе зафиксировали перегруз электросетей за пределами города, был введен график временного отключения потребления электроэнергии. Спустя около часа электроснабжение восстановили.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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