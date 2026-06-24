15 иностранцев задержали на границе Казахстана

Задержания при попытке незаконного пересечения границы
Как сообщается на официальном сайте Пограничной службы КНБ РК, в июне 2026 года были задержаны 15 иностранных граждан при попытке незаконного пересечения государственной границы Республики Казахстан в следующих областях:
Актюбинская.
Алматинская.
Жамбылская.
Западно-Казахстанская.
Павлодарская.
Туркестанская.
С начала года в целом было задержано 100 нарушителей и ликвидировано 25 каналов незаконной миграции. По этим фактам было возбуждено 178 уголовных дел по статье 392 УК РК.
Пограничная служба КНБ напоминает об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан и содействие подобным действиям. Ведомство также призывает граждан строго соблюдать требования законодательства Республики Казахстан.