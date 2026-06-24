В Брянской области уничтожили 32 БПЛА

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что за сутки в регионе были сбиты 32 украинских БПЛА.
Беспилотные аппараты, как уточняется, были сбиты подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск» и спецподразделениями Росгвардии по Брянской области.
Минобороны России сообщало, что российские средства противовоздушной обороны ночью перехватили и уничтожили 323 украинских дронов.
Помимо Брянской области, по данным российского оборонного ведомства, атаке подверглись 16 других регионов.
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