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В Брянской области уничтожили 32 БПЛА

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что за сутки в регионе были сбиты 32 украинских БПЛА.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что за сутки в регионе были сбиты 32 украинских БПЛА.

Беспилотные аппараты, как уточняется, были сбиты подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск» и спецподразделениями Росгвардии по Брянской области.

Минобороны России сообщало, что российские средства противовоздушной обороны ночью перехватили и уничтожили 323 украинских дронов.

Помимо Брянской области, по данным российского оборонного ведомства, атаке подверглись 16 других регионов.

Читайте материал «ВСУ атаковали два города в Ростовской области».

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