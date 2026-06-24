Красноярску создадут бренд

Проект включает масштабное исследование: специалисты проведут опросы жителей, интервью и фокус-группы, а также изучат, как Красноярск воспринимают за пределами региона. Отдельно оценят туристический потенциал города и его ключевые точки притяжения. На основе этих данных создадут визуальную концепцию, стратегию продвижения и рекомендации по использованию бренда.