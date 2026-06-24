Красноярску создадут бренд

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице выбрали компании, которые займутся созданием городского бренда и единой системы навигации. Проекты реализуют в рамках подготовки к 400-летию города.
На конкурс по разработке бренда поступило 9 заявок из разных регионов страны. Победителем стало ООО «КРЕАРЕ», предложившее оптимальные условия и подтвердившее опыт работы с подобными задачами.
Новый бренд должен помочь сформировать современный образ Красноярска, сделать город более узнаваемым и привлекательным для туристов, а также усилить его позиции среди крупных городов России.
Проект включает масштабное исследование: специалисты проведут опросы жителей, интервью и фокус-группы, а также изучат, как Красноярск воспринимают за пределами региона. Отдельно оценят туристический потенциал города и его ключевые точки притяжения. На основе этих данных создадут визуальную концепцию, стратегию продвижения и рекомендации по использованию бренда.
Параллельно определен подрядчик для разработки единой навигационной системы. Им стало архитектурное бюро Василия Рыбакова (ООО «АРХНУВО») из Томска.
Специалисты создадут новые указатели для пешеходов и транспорта, туристическую навигацию, таблички с номерами домов, а также систему указателей к музеям, паркам и другим объектам.
Навигация будет выполнена в едином стиле с учетом истории города и удобства для жителей и гостей, включая перевод на английский и китайский языки.