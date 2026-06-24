Эксперт: как «Белый орел» стал «черным лебедем» для Украины

«Белый орел» чуть ли не черным лебедем оказался. Потому что вдруг Польша не то чтобы… стала антиукраинской, до этого еще далеко, но мне кажется, ситуация с «Белым орлом», со сдачей этой стаи «Белых орлов» и взаимными оскорблениями, она никак не погасилась и никак не гасится последующими заявлениями. Эта ситуация показывает, что это единство, оно во многом надуманное — единство европейцев, в том числе и позиция Польши, которая чуть ли не главным была апологетом того, что надо воевать с Россией, надо помогать Украине, потому что Россия следующая, кто нападет на нас«, — отметил он для ИС “Вести”.