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Эксперт: как «Белый орел» стал «черным лебедем» для Украины

История с лишением Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена «Белого орла» — и последовавшая за этим унизительная доставка знака отличия почтой заставили поляков пересмотреть свое отношение к киевскому режиму. Европейский союзник внезапно перестал выглядеть таковым. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьеву для ИС «Вести» высказал главный редактор немецкого интернет-издания World Economy Александр Сосновский.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам эксперта, инцидент поставил под сомнение прежнюю уверенность Варшавы в полной солидарности европейских стран.

«Белый орел» чуть ли не черным лебедем оказался. Потому что вдруг Польша не то чтобы… стала антиукраинской, до этого еще далеко, но мне кажется, ситуация с «Белым орлом», со сдачей этой стаи «Белых орлов» и взаимными оскорблениями, она никак не погасилась и никак не гасится последующими заявлениями. Эта ситуация показывает, что это единство, оно во многом надуманное — единство европейцев, в том числе и позиция Польши, которая чуть ли не главным была апологетом того, что надо воевать с Россией, надо помогать Украине, потому что Россия следующая, кто нападет на нас«, — отметил он для ИС “Вести”.

Сосновский добавил, что в польском обществе все чаще звучит мысль: пора задуматься о том, что сама Украина может стать агрессором по отношению к полякам. По мнению журналиста, в формировании такого настроя сыграли роль и высказывания Зеленского в адрес Белоруссии. Их восприняли не просто как хамство, а как реальную угрозу, которую нельзя игнорировать.

Напомним, ранее лидер Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима Владимира Зеленского высшей награды страны. Причиной стало присвоение подразделению ВСУ «имени героев УПА»*.

* Организация запрещена в РФ как экстремистская.