Groupe ADP раскрыла планы развития аэропорта Алматы

Эти планы обсуждались на встрече Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с генеральным директором Groupe ADP Филиппом Паскалем в Брюсселе, передает DKNews.kz.
Главной темой переговоров стало долгосрочное развитие крупнейшей воздушной гавани страны и дальнейшее сотрудничество в авиационной сфере.
Алматы рассматривают как будущий крупный авиахаб.
Президент подчеркнул, что развитие авиационных хабов входит в число стратегических приоритетов Казахстана в сфере транспорта и логистики.
По его словам, участие Groupe ADP в управлении аэропортом Алматы уже стало примером успешного международного партнерства.
За последние годы компания реализовала ряд важных проектов, самым заметным из которых стало строительство нового международного терминала.
Благодаря модернизации инфраструктуры пропускная способность аэропорта значительно выросла, а пассажиропоток достиг 14 миллионов человек в год.
Планы до 2050 года.
Глава Groupe ADP Филипп Паскаль представил Президенту информацию о реализации долгосрочного генерального плана развития аэропорта Алматы.
Согласно инвестиционной программе, рассчитанной до 2050 года, пропускную способность воздушной гавани планируется увеличить почти в четыре раза — до 55 миллионов пассажиров ежегодно.
Если эти планы будут реализованы, Алматы сможет существенно укрепить свои позиции как одного из ключевых транспортных узлов Евразии.
Речь шла не только об Алматы.
Во время встречи стороны обсудили и новые направления сотрудничества.
В частности, речь шла о перспективах развития региональных аэропортов Казахстана и реализации совместных инфраструктурных проектов в авиационной отрасли.
Филипп Паскаль отметил, что Казахстан формирует благоприятную нормативно-правовую базу для развития авиационной инфраструктуры, что создает дополнительные возможности для инвестиций.
Новые возможности после соглашения с ЕС.
Отдельное внимание было уделено подписанному в рамках визита в Брюссель Соглашению между Правительством Казахстана и Европейским Союзом о некоторых аспектах воздушных перевозок.
Президент выразил уверенность, что документ станет важным шагом для дальнейшего развития авиационной отрасли и расширения международного сотрудничества.
Кто такие Groupe ADP.
Groupe ADP входит в число крупнейших мировых операторов аэропортовой инфраструктуры.
Компания управляет ключевыми аэропортами Парижа и ведет деятельность более чем в 20 странах мира через дочерние структуры, включая TAV Airports, которая участвует в развитии аэропорта Алматы.
Что это значит.
Казахстан последовательно усиливает роль авиации в развитии экономики и международной логистики. Если планы по расширению аэропорта Алматы будут реализованы, город сможет стать одним из крупнейших авиационных центров Евразии, а страна получит дополнительные возможности для привлечения туристов, инвестиций и новых международных маршрутов.