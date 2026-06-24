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Реформы Казахстана стали главной темой переговоров с Тони Блэром

В рамках визита в Брюссель Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с исполнительным председателем Института глобальных перемен Тони Блэром, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

Собеседники обсудили ход масштабных реформ, которые сегодня реализуются в Казахстане, а также перспективы дальнейшей политической и социально-экономической модернизации страны.

Главной темой стали реформы.

В ходе встречи Президент рассказал о преобразованиях, направленных на укрепление государственных институтов и повышение эффективности системы управления.

Особое внимание было уделено вопросам:

развития государственных институтов; совершенствования системы управления; политической модернизации; социально-экономических реформ; повышения качества жизни граждан.

Токаев подробно проинформировал собеседника о текущих изменениях, которые реализуются в рамках курса на дальнейшее развитие страны.

Казахстан продолжает курс на модернизацию.

В последние годы Казахстан проводит масштабные политические и экономические преобразования, направленные на создание более эффективной системы государственного управления, укрепление верховенства закона и развитие конкурентоспособной экономики.

В ходе встречи в Брюсселе Президент подчеркнул важность последовательного продолжения этих реформ и дальнейшего совершенствования государственных механизмов.

В центре внимания — развитие страны.

Переговоры прошли на фоне насыщенной программы визита Главы государства в Бельгию, где ранее состоялись встречи с руководством Европейского Союза, представителями европейского бизнеса и международных финансовых институтов.

Обсуждение с Тони Блэром стало еще одной площадкой для обмена мнениями по вопросам государственного управления, модернизации и повышения эффективности проводимых преобразований.

Что это значит.

Встреча показывает, что Казахстан продолжает продвигать международный диалог по вопросам реформ и модернизации, привлекая к обсуждению известных мировых политиков, экспертов и аналитические центры. Главный акцент остается неизменным — повышение эффективности государства и улучшение качества жизни граждан.

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