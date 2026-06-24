Реформы Казахстана стали главной темой переговоров с Тони Блэром

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Тони Блэр: биография бывшего премьера Великобритании

На Европу большое влияние оказывает политика Великобритании, которая остается одной из крупнейших экономик в этой части света. Расскажем, какую роль в жизни государства сыграл Тони Блэр.