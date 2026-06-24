Призыв на военную службу цифровизируют в Казахстане

При подготовке доставки на сборный пункт граждан, которые в соответствии с решениями районной (города областного значения) призывной комиссии и областной (города республиканского значения или столицы) призывной комиссии признаны подлежащими призыву на срочную воинскую службу, в управлениях (отделах) по делам обороны распечатываются с ЦС МО РК их учетные карты и дополняются следующими материалами: