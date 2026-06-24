Снайперские пары из состава группировки войск «Восток» выполнили задачи по поражению опорных пунктов и личного состава противника, что существенно повлияло на ход боестолкновений на данном участке, сообщили в Минобороны России.
Скрытно выдвинувшись на подготовленные позиции, стрелки открыли прицельный огонь по выявленным целям. В результате их действий украинским подразделениям не удалось провести плановую смену позиций, а оборонительные возможности ВСУ оказались ослаблены. Это, в свою очередь, дало возможность штурмовым группам продвинуться на заданные рубежи и закрепиться на новых точках.
Заместитель командира взвода с позывным «Михас» уточнил, что снайперы не только поражают живые цели, но и обеспечивают прикрытие пехоты при наступлении. При отсутствии таких задач они занимаются уничтожением вражеских беспилотников. Он добавил, что сейчас в небе активно используются дроны с тепловизорами, поэтому маскировка от инфракрасного излучения становится критически важной — любое тепловое пятно может выдать позицию.
Помимо снайперов, в регионе задействованы операторы ударных БПЛА самолётного типа «Молния». Один из них, с позывным «Зеленый», рассказал, что такой аппарат способен улетать в глубокий тыл противника на дистанцию свыше 50 километров и брать на борт противотанковую мину — такую нагрузку стандартные FPV-дроны не осиливают. Данные беспилотники активно применяют перед штурмовыми действиями для ликвидации пулемётных расчётов и автоматических гранатомётов.
Артиллерийскую поддержку обеспечили расчёты самоходных установок «Акация». Работая с закрытых огневых позиций, они нанесли удары по укрепрайонам ВСУ, оборудованным в лесных полосах. Осколочно-фугасные снаряды разрушили блиндажи и укрытия, а также уничтожили находившихся там военнослужащих. Потеря защищённых объектов лишила противника возможности вести эффективную оборону и одновременно облегчила задачу штурмовикам, наступающим на этом направлении.
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