Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил полеты

В нижегородском аэропорту Чкалов ввели ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщает Росавиация.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Приостановили полеты также аэропорты Оренбурга, Ульяновска, Самары, Тамбова, Калуги и Пензы. Аналогичные ограничения действовали в авиагаванях Саратова и Краснодара, однако на момент публикации материала они сняты. Кроме того, в московском аэропорту Внуково действует режим обслуживания рейсов по согласованию.
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