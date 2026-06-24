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Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил полеты

В нижегородском аэропорту Чкалов ввели ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщает Росавиация.

Источник: РБК

В нижегородском аэропорту Чкалов ввели ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Приостановили полеты также аэропорты Оренбурга, Ульяновска, Самары, Тамбова, Калуги и Пензы. Аналогичные ограничения действовали в авиагаванях Саратова и Краснодара, однако на момент публикации материала они сняты. Кроме того, в московском аэропорту Внуково действует режим обслуживания рейсов по согласованию.

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки БПЛА. Как сообщает МЧС Нижегородской области, в регионе введен режим беспилотной опасности.

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