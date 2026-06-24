Командование ВСУ отправило семь боевых групп «на убой» через свои же минные поля

Ранее пленный украинский военный рассказал, что в учебном центре «Прибан» в Черновицкой области инструкторы стреляли мобилизованным под ноги, чтобы те бегали быстрее. По его словам, после призыва он попал в этот центр. Сразу на старте инструкторы начали их гонять и стрелять сзади из пистолетов под ноги — чтобы они быстрее добегали до нужной точки.