«Пытаясь удержаться за окраины Иволжанского, командование ВСУ отправило “на убой” через заминированные самими же украинскими националистами участки местности семь боевых групп из состава 71-й ОАэМБр», — пишут бойцы.
Таким образом ВСУ пытались удержать окраины Иволжанского, но отправили солдат «на убой». Те подразделения, которым удалось дойти до населённого пункта, были уничтожены. Анализ некрологов и публикаций родственников пропавших без вести солдат показал, что на данном участке фронта погибли более 250 бойцов из 71-й бригады ВСУ.
Ранее пленный украинский военный рассказал, что в учебном центре «Прибан» в Черновицкой области инструкторы стреляли мобилизованным под ноги, чтобы те бегали быстрее. По его словам, после призыва он попал в этот центр. Сразу на старте инструкторы начали их гонять и стрелять сзади из пистолетов под ноги — чтобы они быстрее добегали до нужной точки.
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