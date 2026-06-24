Украина, по данным газеты Telegraph, создаёт больше трудностей в процессе присоединения к Европейскому союзу по сравнению с другими странами-кандидатами.
Как сообщается, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня заявила, что все государства ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в союз.
«Украина создает больше проблем, чем другие страны-кандидаты в члены ЕС», — отмечается в статье.
Согласно мнению Telegraph, одна из сложностей связана с отсутствием определённости относительно будущих границ Украины. Кроме того, значительный сельскохозяйственный сектор Украины может стать отдельной проблемой для блока, поскольку субсидии ЕС в этой сфере рассчитываются исходя из площади посевов.
Как указывает издание, не все страны-члены приветствовали бы влияние украинского населения на политику ЕС. Также, по мнению Telegraph, свобода передвижения могла бы спровоцировать «утечку мозгов» украинских граждан в блок, где они могли бы претендовать на социальные и иные льготы. Помимо этого, ЕС могут ожидать значительные расходы, связанные с необходимостью восстановления Украины и повышения уровня жизни до стандартов всего блока.