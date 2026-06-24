Telegraph перечислил проблемы, которые Украина создает для ЕС

Как указывает издание, не все страны-члены приветствовали бы влияние украинского населения на политику ЕС. Также, по мнению Telegraph, свобода передвижения могла бы спровоцировать «утечку мозгов» украинских граждан в блок, где они могли бы претендовать на социальные и иные льготы. Помимо этого, ЕС могут ожидать значительные расходы, связанные с необходимостью восстановления Украины и повышения уровня жизни до стандартов всего блока.