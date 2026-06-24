Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph перечислил проблемы, которые Украина создает для ЕС

Газета Telegraph выяснила, что Украина создает больше проблем для Евросоюза, чем другие кандидаты.

Источник: Reuters

Украина, по данным газеты Telegraph, создаёт больше трудностей в процессе присоединения к Европейскому союзу по сравнению с другими странами-кандидатами.

Как сообщается, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня заявила, что все государства ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в союз.

«Украина создает больше проблем, чем другие страны-кандидаты в члены ЕС», — отмечается в статье.

Согласно мнению Telegraph, одна из сложностей связана с отсутствием определённости относительно будущих границ Украины. Кроме того, значительный сельскохозяйственный сектор Украины может стать отдельной проблемой для блока, поскольку субсидии ЕС в этой сфере рассчитываются исходя из площади посевов.

Как указывает издание, не все страны-члены приветствовали бы влияние украинского населения на политику ЕС. Также, по мнению Telegraph, свобода передвижения могла бы спровоцировать «утечку мозгов» украинских граждан в блок, где они могли бы претендовать на социальные и иные льготы. Помимо этого, ЕС могут ожидать значительные расходы, связанные с необходимостью восстановления Украины и повышения уровня жизни до стандартов всего блока.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше