Шеф Пентагона впервые присутствовал на испытании лазерного оружия

Пит Хегсет в соцсети X заявил об успехе первого контрольного испытания системы «Золотой купол». По его словам, в тестах задействовали передовые технологии направленной энергии, а также систему динамичной автономной обороны и поражения. Оружие направленной энергии считается относительно недорогим средством противодействия беспилотникам и часто включается в «многоуровневую оборону», отмечает Axios.