Трамп поручил Минюсту разобраться с ценами на бензин

21 июня министр энергетики США Крис Райт заявил о прохождении более 120 судов через Ормузский пролив за два дня на фоне закрытия морского пути Ираном. Всего, согласно словам Райта, с 19 июня по Ормузскому проливу прошли 122 судна. Накануне Тегеран заявил о закрытии морского пути в ответ на удары Израиля по Ливану после подписания меморандума.