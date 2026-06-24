Трамп поручил Минюсту разобраться с ценами на бензин

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил Минюсту разобраться с высокими ценами на бензин. О соответствующем поручении глава государства сообщил в соцсети Truth Social.
По его словам, цены на бензин на заправках снижаются значительно медленнее, чем стоимость нефти на мировом рынке.
«Иными словами, потребителей просто обдирают. Я поручил министерству юстиции немедленно начать разбирательство по этому вопросу. Цены на бензин должны начать снижаться гораздо быстрее, чем я наблюдаю сейчас!», — написал он.
После достижения перемирия между Ираном и США цены на нефть начали резко снижаться и к 18 июня достигли минимального уровня с первого торгового дня после начала войны.
На момент подготовки публикации фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляют $76.16.
21 июня министр энергетики США Крис Райт заявил о прохождении более 120 судов через Ормузский пролив за два дня на фоне закрытия морского пути Ираном. Всего, согласно словам Райта, с 19 июня по Ормузскому проливу прошли 122 судна. Накануне Тегеран заявил о закрытии морского пути в ответ на удары Израиля по Ливану после подписания меморандума.
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