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В аэропорту Геленджика ограничили полеты

Аэропорт Геленджика установил ограничения на прием и выпуск воздушных судов, следует из заявления Росавиации.

Аэропорт Геленджика установил ограничения на прием и выпуск воздушных судов, следует из заявления Росавиации.

Ограничения, как уточняется, являются временными.

Как заявил в мессенджере пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко, принятые необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Утром также заявлялось о приостановке работы аэропорта в Чебоксарах и Нижнем Новгороде.

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