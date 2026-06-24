В аэропорту Геленджика ограничили полеты

Аэропорт Геленджика установил ограничения на прием и выпуск воздушных судов, следует из заявления Росавиации.
Ограничения, как уточняется, являются временными.
Как заявил в мессенджере пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко, принятые необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Утром также заявлялось о приостановке работы аэропорта в Чебоксарах и Нижнем Новгороде.
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