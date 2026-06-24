Режим прекращения огня на одном участке СВО завершен: подробности

Работы по восстановлению второй резервной линии, поврежденной в ходе боевых действий, начались 5 июня.
Директор по коммуникациям ЗАЭС уточнила, что станция готова к включению отремонтированной линии внешнего электроснабжения «Днепровская», однако напряжение со стороны Украины пока не подано. Немногим ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что ремонт ЛЭП завершен.
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