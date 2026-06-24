Песков: уже скоро произойдут контакты Путина и Лукашенко

Скорое проведение беседы между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко подтвердил Дмитрий Песков, беседуя с журналистами в среду, 24 июня. Он не привел точную дату предстоящих переговоров. Однако дал понять, что контакты на высшем уровне между Москвой и Минском уже вовсю готовятся.