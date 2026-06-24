Песков заявил, что перенос выборов в Госдуму не обсуждается

Перенос выборов в Государственную думу не рассматривается. Об этом в среду, 24 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о возможном изменении сроков голосования, представитель Кремля дал отрицательный ответ.
— Нет, — сказал Песков, отметив, что подготовка к выборам уже идет, а их проведение ранее было назначено указом президента. Его цитирует РИА Новости.
Центральная избирательная комиссия России предложила провести голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва в период с 18 по 20 сентября. Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что голосование, которое идет на протяжении трех дней, уже стало традицией для российской избирательной системы.
16 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму девятого созыва на 20 сентября. В них впервые примут участие жители новых регионов страны. Также на день голосования запланировано проведение более 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня.