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Песков заявил, что перенос выборов в Госдуму не обсуждается

Перенос выборов в Государственную думу не рассматривается. Об этом в среду, 24 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Перенос выборов в Государственную думу не рассматривается. Об этом в среду, 24 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном изменении сроков голосования, представитель Кремля дал отрицательный ответ.

— Нет, — сказал Песков, отметив, что подготовка к выборам уже идет, а их проведение ранее было назначено указом президента. Его цитирует РИА Новости.

Центральная избирательная комиссия России предложила провести голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва в период с 18 по 20 сентября. Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что голосование, которое идет на протяжении трех дней, уже стало традицией для российской избирательной системы.

16 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму девятого созыва на 20 сентября. В них впервые примут участие жители новых регионов страны. Также на день голосования запланировано проведение более 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня.

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