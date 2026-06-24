Песков опроверг обсуждение переноса выборов в Госдуму в 2026 году

Вопрос переноса выборов в Госдуму в сентябре 2026 года сейчас не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет. Идет подготовка к выборам. Они объявлены указом президента», — уточнил господин Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов (цитата по ТАСС).
Представитель президента добавил, что «даже не слышал» о подобных сообщениях. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что что представители силовых структур призывают главу государства перенести выборы в этом году.
Президент России Владимир Путин 16 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму девятого созыва. Голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября. К выборам, по словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, допущены 17 партий.