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Песков заявил, что перенос выборов в Госдуму не обсуждается в правительстве

Песков прокомментировал предстоящую парламентскую кампанию.

Источник: Комсомольская правда

Перенос выборов в Государственную думу не обсуждается в правительстве России. Такое заявление сделал во время брифинга пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля опроверг предположения о возможном пересмотре сроков проведения парламентской кампании, подчеркнув, что на данный момент такой темы в актуальной повестке нет. Из этого следует, что подготовка к голосованию идет полным ходом.

Ранее глава России Владимир Путин заявлял, что выборы в Госдуму являются важнейшим внутриполитическим событием в государстве. Политик на днях провел заседание с Совбезом, на котором обсудил обеспечение безопасности на голосовании.

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