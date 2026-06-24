Бойцы «Юга» громят укрытия ВСУ в Константиновке

Подразделения Южной группировки войск продолжают зачистку Константиновки. В Минобороны РФ сообщили, что для подавления оборонительных позиций противника задействованы как ствольная артиллерия, так и ударные беспилотные аппараты.
Расчёты FPV-дронов работают в тесной связке с артиллеристами. Их главная задача — принудительно вытеснять украинских военнослужащих из всех видов укрытий, где те пытаются удержать оборону или переждать обстрелы.
Беспилотная разведка ведётся без перерывов на протяжении всех суток. Операторы фиксируют любые перемещения групп солдат, которые оказались в оперативном окружении и ищут маршруты для скрытного выхода из города.
В качестве укрытий противник использует жилые постройки в частном секторе, цокольные этажи и подвальные помещения, а также густые кустарниковые заросли. При этом тактика врага вынужденно маневренная: небольшие группы постоянно перебегают от одного здания к другому, стремясь минимизировать время нахождения на открытых участках.
Такая осторожность продиктована страхом внезапной атаки с воздуха или массированного артиллерийского удара. Каждое передвижение может быть засечено дроном, после чего по координатам немедленно наносится удар, что не оставляет противнику шансов закрепиться на новой позиции.
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