Бойцы «Юга» громят укрытия ВСУ в Константиновке

В качестве укрытий противник использует жилые постройки в частном секторе, цокольные этажи и подвальные помещения, а также густые кустарниковые заросли. При этом тактика врага вынужденно маневренная: небольшие группы постоянно перебегают от одного здания к другому, стремясь минимизировать время нахождения на открытых участках.