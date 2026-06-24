Путин и Лукашенко проведут переговоры на фоне недельного дедлайна Зеленского

В настоящее время власти Белоруссии сохраняют контроль над обстановкой на южном направлении. О текущем положении дел в приграничье президенту Александру Лукашенко доложил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. Сам глава государства успокоил жителей Гомельщины на фоне угроз Владимира Зеленского, потребовавшего от Минска в недельный срок демонтировать ретрансляторы и другую технику на границе.