Путин и Лукашенко проведут переговоры на фоне недельного дедлайна Зеленского

«Скоро будут контакты, мы сообщим», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Он уточнил, что при этом визит Александра Лукашенко в Москву на данный момент не ожидается.
В настоящее время власти Белоруссии сохраняют контроль над обстановкой на южном направлении. О текущем положении дел в приграничье президенту Александру Лукашенко доложил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. Сам глава государства успокоил жителей Гомельщины на фоне угроз Владимира Зеленского, потребовавшего от Минска в недельный срок демонтировать ретрансляторы и другую технику на границе.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.