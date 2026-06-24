Песков ответил на вопрос о визите Лукашенко в Москву

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Приезд президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву в ближайшие дни не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Москву не планируется», — сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли приезд белорусского лидера в российскую столицу в ближайшие дни.
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