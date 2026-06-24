Украина стала самым проблемным из всех кандидатов в ЕС

Британское издание Telegraph проанализировало перспективы вступления Украины в ЕС. Журналисты пришли к выводу, что процедура интеграции этой страны сопряжена с более серьёзными вызовами, чем в случае с другими государствами, претендующими на членство.
Накануне, 12 июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о достижении консенсуса между всеми странами ЕС по вопросу открытия первого тематического раздела (кластера) переговоров с Киевом и Кишинёвом. Это решение стало формальным шагом, однако, по мнению обозревателей, впереди множество препятствий.
Одна из ключевых неопределённостей касается контуров будущей государственной границы Украины, что напрямую влияет на территориальную основу любых договорённостей. Кроме того, значительная площадь украинских сельхозугодий способна стать самостоятельной проблемой: система дотаций ЕС в аграрной сфере привязана к размерам обрабатываемых полей, и включение Украины может серьёзно перекроить распределение бюджета.
Политическое измерение тоже вызывает вопросы. Не все действующие члены блока положительно оценивают потенциальное влияние многомиллионного украинского электората на внутрисоюзные решения. Введение полной свободы передвижения рабочей силы, по мнению издания, рискует спровоцировать массовый отток квалифицированных специалистов из Украины в более благополучные страны, где они будут претендовать на социальные гарантии и льготы.
Финансовый аспект завершает перечень основных сложностей. Евросоюзу, вероятно, придётся взять на себя колоссальные расходы, связанные с восстановлением разрушенной инфраструктуры и повышением уровня жизни украинцев до стандартов, принятых в сообществе. Все эти факторы, суммируясь, делают украинскую заявку уникально тяжелой среди всех кандидатов.
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