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Кремль исключил перенос выборов в Госдуму

Перенос выборов в Государственную думу России не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, подготовка к выборам уже ведётся в установленном порядке.

«Нет. Идёт подготовка к выборам. Они объявлены указом президента», — ответил Дмитрий Песков.

В Кремле уточнили, что процесс подготовки идёт в рамках действующего законодательства и утверждённых сроков.

Ранее сообщалось, что подготовка к выборам депутатов Государственной Думы IX созыва уже вышла на финальный этап. До этого президент России Владимир Путин подписал указ о назначении даты голосования на 20 сентября 2026 года. После этого Центральная избирательная комиссия утвердила порядок проведения кампании и закрепила многодневный формат голосования.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

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