Кремль исключил перенос выборов в Госдуму

Ранее сообщалось, что подготовка к выборам депутатов Государственной Думы IX созыва уже вышла на финальный этап. До этого президент России Владимир Путин подписал указ о назначении даты голосования на 20 сентября 2026 года. После этого Центральная избирательная комиссия утвердила порядок проведения кампании и закрепила многодневный формат голосования.