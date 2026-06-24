Песков: ситуация для Киева на фронте станет необратимой

Ситуация на линии боевого соприкосновения для Киева ухудшается с каждым днём и вскоре перейдёт порог необратимости. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима. Динамика очевидна: наши военные продвигаются по всему фронту. И в определенное время наступят уже необратимые процессы для киевского режима», — указал он.
Представитель Кремля также объяснил участившиеся удары ВСУ по гражданской инфраструктуре попытками Киева «огрызаться» на фоне ухудшающейся обстановки. По его словам, украинская сторона не может изменить динамику на поле боя, поэтому прибегает к таким действиям.
Ранее российские военные неоднократно сообщали о продвижении на нескольких направлениях. Песков подчеркнул, что текущая динамика очевидна и не оставляет сомнений в дальнейшем развитии событий.