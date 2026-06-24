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Песков: Ситуация на фронте вскоре станет для Украины необратимой

Ситуация для Киева на линии фронта в зоне СВО ухудшается и в перспективе может стать необратимой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима. Динамика очевидна: наши военные продвигаются по всему фронту. И в определённое время наступят уже необратимые процессы для киевского режима», — сказал Дмитрий Песков.

Он также добавил, что, по его мнению, на этом фоне усиливаются удары со стороны Украины по гражданской инфраструктуре. По его наблюдению, «киевский режим огрызается, как может».

Ранее Песков отметил высокую эффективность российских средств ПВО «несмотря ни на что», комментируя участившиеся попытки ВСУ атаковать территорию РФ. Он подтвердил, что дроновые атаки продолжаются, и заверил в принятии необходимых мер для ликвидации последствий.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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