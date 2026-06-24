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Песков: Последствия ударов Киева по гражданской инфраструктуре минимизируют

Последствия ударов украинской армии по гражданской инфраструктуре минимизируют. Об этом в среду, 24 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Последствия ударов украинской армии по гражданской инфраструктуре минимизируют. Об этом в среду, 24 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Вполне возможно все это минимизировать и нужно это минимизировать. Это задача наших военных, задача других ведомств, которыми они занимаются в круглосуточном режиме, — отметил официальный представитель Кремля.

Он отметил, что ситуация на фронте ухудшается для Украины день изо дня, поэтому киевский режим «огрызается, как может».

Киевский режим, по его словам, «огрызается в силу своей уже очевидной такой нацистской натуры ударами по объектам гражданской инфраструктуры (России, — прим. “ВМ”), передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского президента заявил, что РФ продолжит проводить специальную военную операцию на Украине в ответ на удар Вооруженных сил страны по автобусу с детьми в Брянской области.

Также Песков заявил, что украинский президент Владимир Зеленский всегда может приехать в Москву, если он готов говорить серьезно и ответственно. Он отметил, что Россия выдвигала это предложение несколько раз, и подтвердил отсутствие официальных каналов общения между Москвой и Киевом.

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