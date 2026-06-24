Песков: Последствия ударов Киева по гражданской инфраструктуре минимизируют

Также Песков заявил, что украинский президент Владимир Зеленский всегда может приехать в Москву, если он готов говорить серьезно и ответственно. Он отметил, что Россия выдвигала это предложение несколько раз, и подтвердил отсутствие официальных каналов общения между Москвой и Киевом.