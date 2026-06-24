Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Удары по мирным объектам в России обнажают нацистскую суть Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев, терпя поражение на фронте, «огрызается» и наносит удары по мирным объектам на территории России. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.

Источник: Life.ru

Киевский режим, по словам Пескова, «огрызается в силу своей уже очевидной такой нацистской натуры ударами по объектам гражданской инфраструктуры» нашей страны. Он заверил, что всё это делается от бессилия Владимира Зеленского.

Ранее посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник сообщил, что количество мирных жителей, пострадавших в результате террористических действий украинских солдат, за последний месяц составило более 250 в неделю.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше