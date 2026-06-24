Песков: ООН и её Совбез девальвируются, как и система международных отношений

Недавно состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Марией Эспиносой. В ходе переговоров российская сторона четко обозначила свои ключевые критерии к будущему руководителю всемирной организации. При этом наши дипломаты подтвердили неизменное уважение к уставным функциям ООН.