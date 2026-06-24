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Песков: сторонники гегемонизма не замечают изменений в мире

Песков заявил, что нельзя игнорировать позицию тех, кто не замечает перемен в мире.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что сторонники «мира через силу» и гегемонизма предпочитают не замечать изменений на международной арене и стремятся сохранить существующий порядок. Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в среду в ходе выступления на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

Однако, по словам Пескова, речь идет о серьезной позиции, которую нельзя игнорировать, поскольку ее отстаивает «самая мощная» экономика мира.

Как писал KP.RU, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Германия сейчас громче всех заявляет о претензиях на гегемонию в Европе, которую он назвал «беззубой и фригидной». При этом, по его словам, Берлин стремится минимизировать ответственность предков за нацистские преступления.

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