Песков: сторонники гегемонизма не замечают изменений в мире

Как писал KP.RU, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Германия сейчас громче всех заявляет о претензиях на гегемонию в Европе, которую он назвал «беззубой и фригидной». При этом, по его словам, Берлин стремится минимизировать ответственность предков за нацистские преступления.