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Песков: ситуация на фронте вскоре станет для Украины необратимой

Ситуация для Украины на фронте становится хуже с каждым днем, утверждает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, «в определенное время наступят уже необратимые процессы» для украинской армии.

Ситуация для Украины на фронте становится хуже с каждым днем, утверждает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, «в определенное время наступят уже необратимые процессы» для украинской армии.

«Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима. Динамика очевидна: наши военные продвигаются по всему фронту… Поэтому киевский режим огрызается, как может», — заявил представитель президента (цитата по ТАСС).

Накануне Владимир Путин поручил правительству и Минобороны «свести к нулю» последствия атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую инфраструктуру. По мнению президента России, ситуация для Украины на фронте стремительно ухудшается. Он назвал удары ВСУ по гражданской инфраструктуре попыткой раскачать общество.

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