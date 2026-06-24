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В Кремле заявили, что перенос выборов в Госдуму не обсуждается

Перенос даты голосования в Государственную думу не рассматривается — об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Перенос даты голосования в Государственную думу не рассматривается — об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, подготовка к выборам продолжается. Они назначены указом главы государства», — отметил он.

Голосование за депутатов Государственной думы девятого созыва состоится в промежутке с 18 по 20 сентября.

Ранее поступали сведения, что представители силовых структур пытаются склонить Владимира Путина к изменению сроков парламентских выборов. Предположительно, эту идею продвигали ФСБ.

В Госдуме пояснили, какие категории граждан получат повышение пенсий.

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