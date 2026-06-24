В Кремле заявили, что перенос выборов в Госдуму не обсуждается

Перенос даты голосования в Государственную думу не рассматривается — об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, подготовка к выборам продолжается. Они назначены указом главы государства», — отметил он.
Голосование за депутатов Государственной думы девятого созыва состоится в промежутке с 18 по 20 сентября.
Ранее поступали сведения, что представители силовых структур пытаются склонить Владимира Путина к изменению сроков парламентских выборов. Предположительно, эту идею продвигали ФСБ.
В Госдуме пояснили, какие категории граждан получат повышение пенсий.