Песков опроверг слухи о переносе выборов в Госдуму в 2026 году

Напомним, выборы в Государственную думу девятого созыва состоятся в сентябре 2026 года. Соответствующий указ подписал президент, закрепив единый день голосования на 20 сентября. Центральная избирательная комиссия утвердила проведение процедуры в многодневном формате. Таким образом, избирательные участки будут открыты для граждан на протяжении трех дней — с 18 по 20 сентября.