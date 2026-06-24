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Песков опроверг слухи о переносе выборов в Госдуму в 2026 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о возможном переносе выборов в Госдуму, запланированных на сентябрь. Он заявил, что подготовка к голосованию уже идет полным ходом, а сама избирательная кампания официально объявлена.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Нет, идет подготовка к выборам, они объявлены», — ответил Песков журналистам, комментируя публикации в СМИ на эту тему.

Представитель Кремля также добавил, что о подобных сообщениях он «даже не слышал». Таким образом, вопрос о переносе даты выборов в нижнюю палату парламента не стоит на повестке дня.

Напомним, выборы в Государственную думу девятого созыва состоятся в сентябре 2026 года. Соответствующий указ подписал президент, закрепив единый день голосования на 20 сентября. Центральная избирательная комиссия утвердила проведение процедуры в многодневном формате. Таким образом, избирательные участки будут открыты для граждан на протяжении трех дней — с 18 по 20 сентября.

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