Американист: резолюция Сената по Ирану подыгрывает Трампу

Сенат Конгресса США одобрил резолюцию о прекращении участия США в военных действиях на Ближнем Востоке без отдельного одобрения законодателей. О том, какие политические сигналы содержит документ и может ли он стать реальным инструментом ближневосточного урегулирования, Новостям Mail рассказал политолог-американист Константин Блохин.