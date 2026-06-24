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Американист: резолюция Сената по Ирану подыгрывает Трампу

Сенат Конгресса США одобрил резолюцию о прекращении участия США в военных действиях на Ближнем Востоке без отдельного одобрения законодателей. О том, какие политические сигналы содержит документ и может ли он стать реальным инструментом ближневосточного урегулирования, Новостям Mail рассказал политолог-американист Константин Блохин.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению эксперта, резолюция Сената — это подыгрывание Трампу и попытка усилить позиции американского президента на переговорном треке с Ираном.

Блохин обращает внимание, что Сенат сейчас контролируется республиканцами. В этой связи требование к Трампу идти на переговоры после подписания меморандума с Ираном, по его оценке, выглядит скорее демонстративным.

Они хотят показать, что Конгресс — это сила, принимают резолюцию, которая на самом деле просто усиливает позиции Трампа.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

По словам американиста, сенаторы показывают, что одобряют действия Трампа. Своей резолюцией они подчеркивают политическое единство на разных уровнях власти в США по вопросу завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что сенат США поддержал резолюцию, предусматривающую прекращение военных действий страны против Ирана. Позже Дональд Трамп заявил, что эта резолюция бессмысленна и только усложнит переговоры с Ираном.

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