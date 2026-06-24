Политолог: что ждет Мерца при повышении пенсионного возраста в ФРГ

По словам политолога, авторитет Мерца стремительно падает среди той значительной части населения, которая особенно остро ощущает последствия экономического спада. Кабинет министров вынужден урезать социальные пособия и прочие выплаты. В перспективе страну ждут серьезные проблемы с выплатой пенсий и финансированием системы здравоохранения.
«Повышать налоги Мерц не будет: в таком случае он полностью лишится поддержки правых сил и бизнеса. Но болезненные реформы, особенно в социальной сфере, он вынужден проводить — другого выхода для борьбы с экономическим спадом просто нет. Повышение пенсионного возраста — вынужденная мера, чтобы не обанкротить пенсионные кассы», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Политолог отметил, что вопрос о политическом поражении Мерца действительно стоит на повестке. Однако, как уточнил эксперт, добиться этого можно только через вотум недоверия в парламенте. При этом он добавил, что правящие партии вряд ли пойдут на такой шаг, так как отставка канцлера обернется для них полным крахом.
Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею повышения пенсионного возраста до 70 лет. Речь идет о перспективе, которая должна быть реализована к началу 2090 года. В кабинете министров считают, что такая мера позволит адаптировать пенсионную систему к реалиям стареющего населения.
Соответствующий план, состоящий из 33 пунктов, подготовила специально созданная экспертная комиссия. Специалисты настаивают на том, чтобы пенсионный возраст был привязан к растущей продолжительности жизни. Кроме того, они предлагают полностью отменить право на досрочный выход на пенсию.