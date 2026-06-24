Политолог: что ждет Мерца при повышении пенсионного возраста в ФРГ

Политолог отметил, что вопрос о политическом поражении Мерца действительно стоит на повестке. Однако, как уточнил эксперт, добиться этого можно только через вотум недоверия в парламенте. При этом он добавил, что правящие партии вряд ли пойдут на такой шаг, так как отставка канцлера обернется для них полным крахом.