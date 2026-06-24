Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России важен вопрос формирования независимой оборонной идентичности Европы. Соответствующее заявление было сделано в ходе XII Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», где Песков выступил в качестве модератора сессии «Сценарии мирового порядка к середине XXI века».
«Через четверть века мы увидим самостоятельную идентичность в сфере обороны в Европе — независимо от США? Для нас, для русских это очень важно, потому что эта идентичность будет основываться на вражеских отношениях к нашей стране, и эти вражеские отношения будут усиливать внутреннюю тягу к этой идентичности», — отметил представитель Кремля в беседе с участниками мероприятия.