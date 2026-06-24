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Песков заявил о важности оборонной идентичности Европы для России

Дмитрий Песков заявил, что для России крайне важен вопрос формирования независимой оборонной идентичности Европы. По его словам, эта идентичность будет основываться на вражеских отношениях к нашей стране, что усилит внутреннюю тягу к ней.

Источник: Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России важен вопрос формирования независимой оборонной идентичности Европы. Соответствующее заявление было сделано в ходе XII Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», где Песков выступил в качестве модератора сессии «Сценарии мирового порядка к середине XXI века».

«Через четверть века мы увидим самостоятельную идентичность в сфере обороны в Европе — независимо от США? Для нас, для русских это очень важно, потому что эта идентичность будет основываться на вражеских отношениях к нашей стране, и эти вражеские отношения будут усиливать внутреннюю тягу к этой идентичности», — отметил представитель Кремля в беседе с участниками мероприятия.

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