Песков заявил о важности оборонной идентичности Европы для России

«Через четверть века мы увидим самостоятельную идентичность в сфере обороны в Европе — независимо от США? Для нас, для русских это очень важно, потому что эта идентичность будет основываться на вражеских отношениях к нашей стране, и эти вражеские отношения будут усиливать внутреннюю тягу к этой идентичности», — отметил представитель Кремля в беседе с участниками мероприятия.