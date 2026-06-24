Мадьяр остановил прогресс по членству Украины в ЕС

«Целый ряд дипломатических источников назвали Мадьяра причиной того, почему во время обсуждения членства (Украины — ред.) не было достигнуто больше прогресса… Они сказали, что ему нужно было совладать с неприязнью к Зеленскому и Украине со стороны венгров, поддержавших (экс-премьера Венгрии Виктора — ред.) Орбана», — сообщает издание.