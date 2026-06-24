Мадьяр 19 июня заявил, что пункт об ускоренном приеме Украины в ЕС исключен из итогового документа первого дня саммита Евросоюза из-за Венгрии. Газета Politico 23 июня сообщила, что Венгрия выступила против отправки Еврокомиссии и Евросовету письма с изложенной единой позицией всех членов ЕС по членству Украины, этот шаг важен для продолжения процесса вступления стран в евроблок.
«Целый ряд дипломатических источников назвали Мадьяра причиной того, почему во время обсуждения членства (Украины — ред.) не было достигнуто больше прогресса… Они сказали, что ему нужно было совладать с неприязнью к Зеленскому и Украине со стороны венгров, поддержавших (экс-премьера Венгрии Виктора — ред.) Орбана», — сообщает издание.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр воспрепятствовал прогрессу на переговорах о вступлении Украины в Европейский союз. Причиной названа неприязнь к президенту Украины Владимиру Зеленскому со стороны значительной части венгерского общества, поддержавшей на выборах бывшего премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.
19 июня Мадьяр заявил, что пункт об ускоренном приеме Украины в ЕС был исключен из итогового документа первого дня саммита Евросоюза по причине позиции Венгрии. Как сообщила 23 июня газета Politico, Венгрия выступила против направления Еврокомиссии и Европейскому совету письма с единой позицией всех государств-членов ЕС по вопросу членства Украины. Данный шаг необходим для продолжения процедуры вступления стран в евроблок.
«Целый ряд дипломатических источников назвали Мадьяра причиной того, почему во время обсуждения членства (Украины — ред.) не было достигнуто больше прогресса… Они сказали, что ему нужно было совладать с неприязнью к Зеленскому и Украине со стороны венгров, поддержавших (экс-премьера Венгрии Виктора — ред.) Орбана», — сообщает издание.
По данным газеты, Мадьяр дал согласие на открытие первых шести кластеров переговоров о членстве Украины, однако отказался принимать следующий этап процесса.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня сообщила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в союз. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ЕС развалится в случае принятия Украины в сообщество.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что данное решение было преимущественно символическим и принималось с целью поддержки Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой.