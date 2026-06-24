Осужденный общественный деятель Оразалы Ержанов настаивает на оправдании

Напомним, действия Ержанова квалифицированы по пункту 3 части 2 статьи 150 (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) УК РК. На Ержанова завели уголовное дело из-за постов про референдум. Полиция заявляла, что в социальных сетях были выявлены публикации, «содержащие не соответствующую действительности информацию, призывы о бойкоте референдума и другие сведения, вводящие граждан в заблуждение, с использованием номеров связи, зарегистрированных в иностранной юрисдикции». Также в ДП Алматы на запрос КазТАГ сообщили, что по факту «воспрепятствования осуществлению избирательных прав» возбуждено уголовное дело.