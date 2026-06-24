Осужденный общественный деятель Оразалы Ержанов настаивает на оправдании

В апелляционных жалобах осужденный и его защитник просят отменить обвинительный приговор и оправдать Ержанова, заявляя, что никаких действий по воспрепятствованию им не совершалось.
Напомним, в мае КазТАГ сообщал, что приговором Алмалинского районного суда города Алматы на четыре года ограничили свободу общественному деятелю Оразалы Ержанову. Также суд назначил дополнительное наказание Ержанову — на пять лет запретил ему заниматься общественно-политической деятельностью и публицистической деятельностью.
В срок наказания было зачтено время содержания под стражей и время нахождения под домашним арестом. Установлен пробационный контроль на весь срок отбывания наказания.
Напомним, действия Ержанова квалифицированы по пункту 3 части 2 статьи 150 (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) УК РК. На Ержанова завели уголовное дело из-за постов про референдум. Полиция заявляла, что в социальных сетях были выявлены публикации, «содержащие не соответствующую действительности информацию, призывы о бойкоте референдума и другие сведения, вводящие граждан в заблуждение, с использованием номеров связи, зарегистрированных в иностранной юрисдикции». Также в ДП Алматы на запрос КазТАГ сообщили, что по факту «воспрепятствования осуществлению избирательных прав» возбуждено уголовное дело.