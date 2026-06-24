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Песков заявил о контактах Путина и Лукашенко в ближайшее время

Песков сказал про контакты Путина и Лукашенко в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о контактах президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

— Скоро будут контакты, мы сообщим, — уточнили пресс-секретарь президента России.

Также Дмитрий Песков раскрыл, что обсудят Путин и Лукашенко на встрече в ближайшее время.

Напомним, 15 июня 2026 года во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным.

— В ближайшее время мы договорились, что мы встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются, — уточнил глава республики.

Глава республики 23 июня на встрече с премьер-министром Александром Турчиным заявил о длительной командировке, где встретится с Владимиром Путиным.

Также Лукашенко сказал о проблемах перед встречей с Владимиром Путиным.

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