Губернатор назначил Романа Дубровского министром тарифной политики Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Михаил Котюков провёл встречу с новым министром тарифной политики Красноярского края Романом Дубровским и обозначил приоритеты работы ведомства.
«Тарифы напрямую влияют на качество жизни людей и устойчивость предприятий — этот баланс важно соблюдать. Они должны быть экономически обоснованы, а каждое решение — понятным и объяснимым и для бизнеса, и для населения. Работу с ресурсоснабжающими и другими организациями необходимо выстраивать заблаговременно и методично, опираясь на факты и реальные потребности», — подчеркнул Михаил Котюков.
Роман Дубровский — уроженец Красноярска, вся его профессиональная карьера связана с тарифным регулированием в регионе. В 1998 году окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях (в энергетике)».
В системе тарифного регулирования края работает почти 30 лет: прошёл путь от специалиста отдела ценообразования Региональной энергетической комиссии до заместителя министра тарифной политики, которым являлся с января 2024 года.