Губернатор назначил Романа Дубровского министром тарифной политики Красноярского края

«Тарифы напрямую влияют на качество жизни людей и устойчивость предприятий — этот баланс важно соблюдать. Они должны быть экономически обоснованы, а каждое решение — понятным и объяснимым и для бизнеса, и для населения. Работу с ресурсоснабжающими и другими организациями необходимо выстраивать заблаговременно и методично, опираясь на факты и реальные потребности», — подчеркнул Михаил Котюков.