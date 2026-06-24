Песков раскрыл, планируется ли визит Лукашенко в Москву в ближайшее время

Пресс-секретарь Дмитрий Песков раскрыл, планируется ли визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву в ближайшее время. Подробности приводит РИА Новости.
— В Москву не планируется, — подчеркнул Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее Дмитрий Песков заявил о контактах президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшее время. Также пресс-секретарь раскрыл, что обсудят лидеры двух стран в ближайшее время.
Тем временем Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Александром Турчиным заявил о длительной командировке, где встретится с Владимиром Путиным.
Кроме того, Лукашенко сказал о проблемах перед встречей с Владимиром Путиным.