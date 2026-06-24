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Песков раскрыл, планируется ли визит Лукашенко в Москву в ближайшее время

Песков ответил на вопрос про визит Лукашенко в Москву в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Дмитрий Песков раскрыл, планируется ли визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву в ближайшее время. Подробности приводит РИА Новости.

— В Москву не планируется, — подчеркнул Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Дмитрий Песков заявил о контактах президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшее время. Также пресс-секретарь раскрыл, что обсудят лидеры двух стран в ближайшее время.

Тем временем Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Александром Турчиным заявил о длительной командировке, где встретится с Владимиром Путиным.

Кроме того, Лукашенко сказал о проблемах перед встречей с Владимиром Путиным.

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