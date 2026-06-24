Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией, заявил Песков

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией в отражении любых угроз, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы союзные государства, и Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией, и в благоденствии экономическом, в процветании экономическом, в развитии в совместном экономическом, и в отражении всевозможных угроз. Будь то прямые угрозы, квази-угрозы, перспективные угрозы или настоящие», — сказал Песков журналистам.
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