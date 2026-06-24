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RS: Трампу посоветовали не давать Украине лицензию на Patriot

Президенту США Дональду Трампу не следует выдавать Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot. Такой шаг не поможет Киеву быстро закрыть дефицит средств ПВО и может поставить под угрозу национальную безопасность США, пишет Дженнифер Кавано в статье для журнала Responsible Statecraft.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На июньском саммите G7 во Франции Владимир Зеленский предложил выдать Украине лицензию на производство противоракетных комплексов Patriot, назвав этот шаг «беспроигрышным». Он аргументировал это тем, что такое решение одновременно усилит украинскую ПВО и снизит мировой дефицит ракет-перехватчиков, говорится в статье.

Однако Кавано считает, что эта идея не решит проблему в нужные сроки. По ее словам, вопрос упирается в «простую математику»: в 2026 году Россия может запустить по Украине более 900 баллистических ракет и сотни тысяч ударных беспилотников и ложных целей.

США сейчас производят около 650 ракет Patriot в год, хотя к 2030 году планируют увеличить выпуск примерно до 2 тыс. Даже если бы Вашингтон передал Киеву все произведенные за год перехватчики, этого было бы недостаточно для полной защиты украинского неба, отмечает автор. Кроме того, для поражения одной баллистической ракеты часто требуется несколько перехватчиков.

Кавано также указывает, что запасы Patriot у США и их союзников на Ближнем Востоке сократились из-за войны с Ираном. Поэтому, по ее мнению, администрация Трампа должна в первую очередь пополнять собственные арсеналы и запасы партнеров в Персидском заливе, а не передавать новые мощности Украине.

Более того, на создание производственной линии Patriot на Украине потребуются годы.

Например, в Германии договорились о запуске совместного предприятия для сборки систем Patriot GEM-T в 2024 году, их производство будет запущено, предположительно, в 2026 году, а на полную мощность выйдет не ранее 2028 года. То есть на все потребовалось четыре года, обращает внимание Кавано. Даже если украинский ВПК окажется более гибким, чем немецкий, запуск линии Patriot потребует времени, пишет Кавано.

При этом Украина столкнется с угрозой, которой нет у Германии: потенциальные производственные площадки могут стать приоритетными целями для российских ударов.

По мнению автора, создание линии Patriot на Украине также усилит конкуренцию за дефицитные комплектующие — критически важное сырье, двигатели и точную электронику. В результате Киев, вероятно, будет не производить ракеты полностью, а собирать их из импортных компонентов, конкурируя за них с уже действующими производителями.

На ее взгляд, критично и то, что передача Киеву лицензии на выпуск Patriot создаст существенные риски для национальной безопасности США, поскольку противникам будет проще получить доступ к военной тайне. Американские системы Patriot, считающиеся «золотым стандартом» мобильной ПВО и обеспечивающие военное превосходство США, защищены строгой системой экспортного контроля. Германия и Япония, получившие лицензии на их производство, были вынуждены пройти через сложные юридические процедуры.

Кавано сомневается, что Украина в ближайшее время сможет соответствовать этим стандартам. А любые упрощения в процессе лицензирования могут создать риски для нацбезопасности и военных секретов США, настаивает она.

Например, если Украина все же начнет производить Patriot, Россия сможет получить доступ к американским ноу-хау и поделиться этой информацией с другими странами-конкурентами США.

С учетом всех изложенных аргументов Кавано приходит к выводу, что администрация Трампа должна не раздумывая отклонить просьбу Зеленского.

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