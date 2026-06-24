RS: Трампу посоветовали не давать Украине лицензию на Patriot

На июньском саммите G7 во Франции Владимир Зеленский предложил выдать Украине лицензию на производство противоракетных комплексов Patriot, назвав этот шаг «беспроигрышным». Он аргументировал это тем, что такое решение одновременно усилит украинскую ПВО и снизит мировой дефицит ракет-перехватчиков, говорится в статье.
США сейчас производят около 650 ракет Patriot в год, хотя к 2030 году планируют увеличить выпуск примерно до 2 тыс. Даже если бы Вашингтон передал Киеву все произведенные за год перехватчики, этого было бы недостаточно для полной защиты украинского неба, отмечает автор. Кроме того, для поражения одной баллистической ракеты часто требуется несколько перехватчиков.
Кавано также указывает, что запасы Patriot у США и их союзников на Ближнем Востоке сократились из-за войны с Ираном. Поэтому, по ее мнению, администрация Трампа должна в первую очередь пополнять собственные арсеналы и запасы партнеров в Персидском заливе, а не передавать новые мощности Украине.
Например, в Германии договорились о запуске совместного предприятия для сборки систем Patriot GEM-T в 2024 году, их производство будет запущено, предположительно, в 2026 году, а на полную мощность выйдет не ранее 2028 года. То есть на все потребовалось четыре года, обращает внимание Кавано. Даже если украинский ВПК окажется более гибким, чем немецкий, запуск линии Patriot потребует времени, пишет Кавано.
По мнению автора, создание линии Patriot на Украине также усилит конкуренцию за дефицитные комплектующие — критически важное сырье, двигатели и точную электронику. В результате Киев, вероятно, будет не производить ракеты полностью, а собирать их из импортных компонентов, конкурируя за них с уже действующими производителями.
На ее взгляд, критично и то, что передача Киеву лицензии на выпуск Patriot создаст существенные риски для национальной безопасности США, поскольку противникам будет проще получить доступ к военной тайне. Американские системы Patriot, считающиеся «золотым стандартом» мобильной ПВО и обеспечивающие военное превосходство США, защищены строгой системой экспортного контроля. Германия и Япония, получившие лицензии на их производство, были вынуждены пройти через сложные юридические процедуры.
Например, если Украина все же начнет производить Patriot, Россия сможет получить доступ к американским ноу-хау и поделиться этой информацией с другими странами-конкурентами США.
С учетом всех изложенных аргументов Кавано приходит к выводу, что администрация Трампа должна не раздумывая отклонить просьбу Зеленского.