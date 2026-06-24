RS: Трампу посоветовали не давать Украине лицензию на Patriot

США сейчас производят около 650 ракет Patriot в год, хотя к 2030 году планируют увеличить выпуск примерно до 2 тыс. Даже если бы Вашингтон передал Киеву все произведенные за год перехватчики, этого было бы недостаточно для полной защиты украинского неба, отмечает автор. Кроме того, для поражения одной баллистической ракеты часто требуется несколько перехватчиков.