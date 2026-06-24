Лавров заявил о возможности урегулирования ситуации на Украине

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что урегулирование ситуации вокруг Украины может быть достигнуто политико-дипломатическими методами. Соответствующее заявление прозвучало в ходе выступления министра на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
«Я убежден, что урегулировать ситуацию вокруг Украины политико-дипломатическими способами вполне еще возможно», — сказал Лавров.
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